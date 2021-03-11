В центре Тбилиси горит жилой дом

Происшествия
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Пожар начался с крыши дома, всех жителей как этого, так и соседних домов эвакуировали, информации о жертвах нет
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. В центре Тбилиси на улице Бесики горит жилой дом, жители эвакуированы.
По данным телеканала TV Pirveli, пожар начался с крыши дома, всех жителей как этого, так и соседних домов эвакуировали. Информации о жертвах нет.
На месте работают 14 пожарных машин.