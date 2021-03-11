20:48 11 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9537
  • 100 RUB4.4895
  • USD3.3238
Поиск
Пожарные работают на месте пожара

В центре Тбилиси горит жилой дом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2442)
334 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0a/250855477.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210311/251141585/V-tsentre-Tbilisi-gorit-zhiloy-dom.html

Пожар начался с крыши дома, всех жителей как этого, так и соседних домов эвакуировали, информации о жертвах нет

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. В центре Тбилиси на улице Бесики горит жилой дом, жители эвакуированы.

По данным телеканала TV Pirveli, пожар начался с крыши дома, всех жителей как этого, так и соседних домов эвакуировали. Информации о жертвах нет.

На месте работают 14 пожарных машин.

Темы:
Происшествия в Грузии (2442)
Теги:
Пожар, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться