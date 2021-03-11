Пожар в центре Тбилиси ликвидирован

Из-за тесного расположения домов, существовала вероятность распространения огня на соседние здания, но пожарные-спасатели пресекли угрозу

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Пожарным в кратчайшие сроки удалось ликвидировать пожар в жилом доме на улице Бесики в центре Тбилиси, никто не пострадал, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным службы, огонь распространился по крыше двухэтажного дома в итальянском дворе. Все жители дома были незамедлительно эвакуированы.

"Из-за тесного расположения домов, существовала угроза распространения огня на соседние здания, но пожарные-спасатели пресекли угрозу и своевременно ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

По данным службы, пожар тушили сразу 15 бригад.