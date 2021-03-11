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Арестованный в наручниках

Изнасилование на западе Грузии: полиция задержала подозреваемого

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1355)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210311/251142950/Iznasilovanie-na-zapade-Gruzii-politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo.html

Мужчину, который оказался односельчанином пострадавшей женщины, удалось задержать спустя несколько часов после совершения преступления

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 65-летней женщины в районе Абаша (регион Самегрело – Земо Сванети), говорится в сообщении МВД Грузии.

По данным следствия, мужчина оказался односельчанином пострадавшей женщины.

Подозреваемого удалось задержать спустя несколько часов после совершения преступления. Теперь ему грозит от 6 до 8 лет за изнасилование.

Темы:
Преступность в Грузии (1355)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия

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