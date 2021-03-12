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Скорая помощь 112

В Рустави бабушка с внучкой отравились газом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2444)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210312/251146170/V-Rustavi-babushka-s-vnuchkoy-otravilis-gazom.html

Специалисты компании SOCAR Georgia Gas выясняют причины утечки газа, сами пострадавшие же после оказания медицинской помощи уже выписаны домой

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В Рустави в 15-м микрорайоне газом отравились два члена одной семьи – бабушка и внучка. Пострадавшие доставлены в городскую клинику.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в клинике "Рустави", к ним доставлены 64-летняя женщина и ее 23-летняя внучка.

По словам соседей, перед тем, как потерять сознание, внучка успела позвонить на 112 и вызвать скорую.

Как выяснилось, в ванную сначала зашла бабушка, а затем внучка. Когда она почувствовала себя плохо, вышла и увидела, что бабушка уже без сознания. Она смогла доползти до двери, но открыть ее не смогла. Дверь взломал сосед.

По словам врачей, состояние пациентов стабильное и они уже выписаны домой.

На месте были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи, спасателей и SOCAR Georgia Gas.

Темы:
Происшествия в Грузии (2444)
Теги:
Утечка газа, Рустави, Грузия

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