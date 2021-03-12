13:17 12 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9770
  • 100 RUB4.5088
  • USD3.3241
Поиск
Задержание преступника - наручники одевают на руки

В Западной Грузии задержали 30-летнего педофила

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1356)
137 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250613966.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210312/251147349/V-Zapadnoy-Gruzii-zaderzhali-30-letnego-pedofila.html

Следствие установило, что отчим систематически подвергал сексуальному насилию свою 11-летнюю падчерицу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В Озургети (регион Гурия) задержан 30-летний мужчина, который обвиняется в сексуальном домогательстве своей 11-летней падчерицы, сообщает МВД Грузии.

По данным следствия, молодой мужчина совершил действия сексуального характера в отношение дочери своей жены, с которой состоял в незарегистрированном браке. Также было установлено, что указанное действие в отношение своей падчерицы обвиняемый совершал систематически.

Педофил был задержан сразу же, как только в полицию поступило сообщение.

Уголовное дело возбуждено по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении члена семьи, заведомо для виновного не достигшего четырнадцати лет". Обвиняемому грозит лишение свободы от 15 до 20 лет.

Участившиеся в последнее время преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних вызвали массовый протест в Грузии. Движение женщин начало перманентные акции "Марш 1 000 родителей" в десяти городах страны, чтобы привлечь внимание правительства к этой проблеме.

Темы:
Преступность в Грузии (1356)
Теги:
преступность, Озургети, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Волокна маски из полиэстера под микроскопом
Фото масок под микроскопом: какие из них самые эффективные против коронавируса
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться