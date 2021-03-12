В Западной Грузии задержали 30-летнего педофила

Следствие установило, что отчим систематически подвергал сексуальному насилию свою 11-летнюю падчерицу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В Озургети (регион Гурия) задержан 30-летний мужчина, который обвиняется в сексуальном домогательстве своей 11-летней падчерицы, сообщает МВД Грузии.

По данным следствия, молодой мужчина совершил действия сексуального характера в отношение дочери своей жены, с которой состоял в незарегистрированном браке. Также было установлено, что указанное действие в отношение своей падчерицы обвиняемый совершал систематически.

Педофил был задержан сразу же, как только в полицию поступило сообщение.

Уголовное дело возбуждено по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении члена семьи, заведомо для виновного не достигшего четырнадцати лет". Обвиняемому грозит лишение свободы от 15 до 20 лет.

Участившиеся в последнее время преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних вызвали массовый протест в Грузии. Движение женщин начало перманентные акции "Марш 1 000 родителей" в десяти городах страны, чтобы привлечь внимание правительства к этой проблеме.