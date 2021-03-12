Несчастный случай на курорте Гомисмта: погиб молодой мужчина

На курорте находятся еще несколько человек, которые просят о помощи. Организована спецоперация по их спасению

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Молодой мужчина погиб на курорте Гомисмта (гора Гоми – ред.) в регионе Гурия, сообщает Первый канал.

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По предварительной информации, на курорте находятся еще несколько молодых человек, которые просят о помощи.

По данным СМИ, друзья поднялись на гору Гоми на охоту. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступила информация о том, что один человек замерз. Мобилизована группа спасателей из десяти человек.

О других деталях пока не сообщается.

Гомисмта расположен в долине реки Бжужи, на высоте 2100-2755 метров над уровнем моря. Это курорт с минеральными водами, сосновыми лесами и другими природными ресурсами. Сочетание морского и горного воздуха также создает природные условия с особыми лечебными и профилактическими свойствами.

Гомисмта известен как место облаков и туманов, и становится все более популярным среди местных и иностранных туристов. Число желающих отдохнуть в Гомисмта растет с каждым годом.

С развитием Гомисмта у Грузии появится еще один курорт с уникальными климатическими условиями. Сейчас здесь небольшое население с деревянными домиками. Местность нуждается в улучшении инфраструктуры, а также в обеспечении водоснабжением, электричеством и газификации.