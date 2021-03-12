Представитель Евросовета охарактеризовал ситуацию в Грузии как "политический тупик"

Говоря о своей роли в процессе переговоров в Грузии Даниэльссон отметил, что для него главное – найти компромисс

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Евросоюз обеспокоен тем, что Грузия находится в политическом тупике и заинтересован в разрешении политического кризиса в стране, заявил на брифинге личный представитель президента Евросовета Кристиан Даниэльссон, направленный в Тбилиси в роли медиатора на переговорах между правящей партией и оппозицией.

Шведский дипломат в течение трех дней проведет встречи с обеими сторонами.

"Мы верим, что сейчас время для политических сторон приложить все усилия, чтобы найти выход из этого тупика в виде компромисса. Задача партий, их представителей – найти выход из сложившейся ситуации, моя роль - помочь важному процессу", – заявил Даниэльссон, отметив, что на первом этапе считает своей задачей выслушать всех.

Даниэльссон, который прибыл в Грузию рано утром, уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. В течение дня он встретится с представителями партий и неправительственных организаций.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными, и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель побывав в Грузии, лично составил список для обсуждения из шести пунктов. После его отъезда стороны несколько раз заявляли о готовности к переговорам, однако ни одного раунда так и не состоялось. Более того, часть оппозиционных партий потребовали отстранить от переговоров премьера Ираклия Гарибашвили.