Смерть программистки в Грузии: свидетельница по делу задержана за подделку улик

В случае, если вина девушки будет доказана на суде, ей грозит от двух до шести лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала свидетельницу по делу о смерти 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили за фальсификацию улик, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Откуда и для чего появились фальшивые кадры в деле о гибели Бачалиашвили?>>

В начале января адвокаты семьи Бачалиашвили обратились в прокуратуру Грузии с требованием возобновить расследование по делу ее гибели из-за новых доказательств. Доказательствами послужили скрины переписки Бачалиашвили с подругой, в которой Бачалиашвили писала ей об угрозах и просила поддержать семью, если что-то с ней случится.

Прокуратура провела расследование и установила, что свидетельница 2 января 2021 года изменила имя своего профиля в соцсети Facebook с "meleq elcin uslu" на "tamar bachaliashvili" и для фото профиля использовала фотографию Тамар Бачалиашвили из интернета.

После этого осуществила переписку с измененного профиля со своим профилем, зарегистрированным как "Мари Шарашидзе", а после сделала скриншот якобы своей переписки с Тамар Бачалиашвили.

Несмотря на то, что свидетельницу предупредили об ответственности за ложные показания, она не изменила их и предоставила следствию ложную информацию .

В то же время следствие установило, что она никогда не переписывалась с Тамар Бачалиашвили.

Ей предъявлено обвинение по статьям "фальсификация улик" и "препятствование правосудию по личным мотивам", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Тамар Бачалиашвили нашли мертвой после пяти дней поисков в ее же машине 22 июля 2020 года года в районе Тетрицкаро (в 65 километрах от Тбилиси). Следователи пришли к выводу, что девушка совершила самоубийство, однако семья в это не верит.