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Гомисмта

Метель мешает спасателям добраться до застрявших в горах Гомисмта людей

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2445)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210312/251151206/Metel-meshaet-spasatelyam-dobratsya-do-zastryavshikh-v-gorakh-Gomismta-lyudyam.html

Спасательная операция в Западной Грузии продолжается, но пока безрезультатно, спасателям мешают сильная метель и плохая видимость

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Из-за метели и плохой видимости к спасательной операции по поиску застрявших в горах Гомисмта (регион Гурия) не удается подключить вертолет, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Гомисмта
© Sputnik / STRINGER
Несчастный случай на курорте Гомисмта: погиб молодой мужчина

Группа из десяти спасателей уже восемь часов пытается добраться до терпящих бедствие. Высота снежного покрова достигает почти двух метров. Спасателям приходится передвигаться по глубокому снегу пешком.

"Из-за погодных условий не удается использовать и вертолет - на месте сильная метель и плохая видимость", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу на 112 поступило сообщение о том, что четверо молодых людей отправились на охоту в горы и застряли. Один из них замерз, а трое не могут выбраться самостоятельно.

Темы:
Происшествия в Грузии (2445)
Теги:
спасательная операция, Грузия

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