Метель мешает спасателям добраться до застрявших в горах Гомисмта людей

Спасательная операция в Западной Грузии продолжается, но пока безрезультатно, спасателям мешают сильная метель и плохая видимость

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Из-за метели и плохой видимости к спасательной операции по поиску застрявших в горах Гомисмта (регион Гурия) не удается подключить вертолет, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Группа из десяти спасателей уже восемь часов пытается добраться до терпящих бедствие. Высота снежного покрова достигает почти двух метров. Спасателям приходится передвигаться по глубокому снегу пешком.

"Из-за погодных условий не удается использовать и вертолет - на месте сильная метель и плохая видимость", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу на 112 поступило сообщение о том, что четверо молодых людей отправились на охоту в горы и застряли. Один из них замерз, а трое не могут выбраться самостоятельно.