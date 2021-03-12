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Ситуация на станции метро Марджанишвили в Тбилиси

Сбой на первой линии Тбилисского метро устранен

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Общественный транспорт в Грузии (52)
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Sputnik Грузия
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Поезда двигались только от станции метро "Ахметели" до "Вокзальной площади" и обратно по первой линии метро

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. На станции "Марджанишвили" Тбилисского метро произошла задержка в движении поездов, которая к этому времени уже устранена.

Поезд остановился из-за технической неисправности, и его пришлось завести в тупик.

По информации Первого канала, поезда двигались только от станции метро "Ахметели" до "Вокзальной площади" и обратно в течение нескольких минут по первой линии метро. Задержка длилась около 10 минут.

Эскалаторы для выхода из метро Тбилиси
© Sputnik / Denis Aslanov
В тбилисском метро завершились ремонтные работы: что изменилось?

Тбилисский метрополитен введен в эксплуатацию 11 января 1966 года. Он стал четвертым по счету в бывшем Советском Союзе, после Московского, Ленинградского и Киевского.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.

Летом 2019 года в метро начались ремонтные работы, тогда метрополитен поменял график работы – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00.

В тоннелях метро было заменено приблизительно 500 километров силового кабеля и было установлено 32 вентиляционных агрегата европейского стандарта, которые позаботятся об удобном и безопасном функционировании метрополитена.

Темы:
Общественный транспорт в Грузии (52)
Теги:
Тбилисский метрополитен, Тбилиси, Грузия

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