Сбой на первой линии Тбилисского метро устранен

Поезда двигались только от станции метро "Ахметели" до "Вокзальной площади" и обратно по первой линии метро

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. На станции "Марджанишвили" Тбилисского метро произошла задержка в движении поездов, которая к этому времени уже устранена.

Поезд остановился из-за технической неисправности, и его пришлось завести в тупик.

По информации Первого канала, поезда двигались только от станции метро "Ахметели" до "Вокзальной площади" и обратно в течение нескольких минут по первой линии метро. Задержка длилась около 10 минут.

Тбилисский метрополитен введен в эксплуатацию 11 января 1966 года. Он стал четвертым по счету в бывшем Советском Союзе, после Московского, Ленинградского и Киевского.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.

Летом 2019 года в метро начались ремонтные работы, тогда метрополитен поменял график работы – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00.

В тоннелях метро было заменено приблизительно 500 километров силового кабеля и было установлено 32 вентиляционных агрегата европейского стандарта, которые позаботятся об удобном и безопасном функционировании метрополитена.