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Гомисмта

Спасательная операция в районе Гомисмта завершена: все пропавшие найдены

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2445)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210312/251152199/Spasatelnaya-operatsiya-v-rayone-Gomismta-zavershena-vse-propavshie-naydeny.html

У троих обнаруженных живыми мужчин наблюдается переохлаждение, и спасатели ведут их к машине скорой помощи

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Спасателям спустя 10 часов удалось обнаружить пропавших в горах Гомисмта (регион Гурия) молодых людей, теперь их ведут к автомобилю скорой помощи, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Гомисмта
© Sputnik / STRINGER
Метель мешает спасателям добраться до застрявших в горах Гомисмта людей

Утром в пятницу на 112 поступило сообщение о том, что четверо молодых людей отправились на охоту в горы и застряли. Один из них замерз насмерть, а трое не могут выбраться самостоятельно.

Из-за сильного снегопада группе спасателей из 10 человек пришлось идти к месту звонка пешком. Ни вертолет, ни машина скорой помощи не смогли приблизиться к месту происшествия из-за непогоды.

По данным службы, у троих обнаруженных живыми мужчин наблюдается переохлаждение и спасатели ведут их к машине скорой помощи. Обнаружено и тело четвертого пропавшего, которого тоже доставят в долину.

Темы:
Происшествия в Грузии (2445)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Спасатели, горы, Грузия

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