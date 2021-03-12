Спасательная операция в районе Гомисмта завершена: все пропавшие найдены

У троих обнаруженных живыми мужчин наблюдается переохлаждение, и спасатели ведут их к машине скорой помощи

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Спасателям спустя 10 часов удалось обнаружить пропавших в горах Гомисмта (регион Гурия) молодых людей, теперь их ведут к автомобилю скорой помощи, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Утром в пятницу на 112 поступило сообщение о том, что четверо молодых людей отправились на охоту в горы и застряли. Один из них замерз насмерть, а трое не могут выбраться самостоятельно.

Из-за сильного снегопада группе спасателей из 10 человек пришлось идти к месту звонка пешком. Ни вертолет, ни машина скорой помощи не смогли приблизиться к месту происшествия из-за непогоды.

По данным службы, у троих обнаруженных живыми мужчин наблюдается переохлаждение и спасатели ведут их к машине скорой помощи. Обнаружено и тело четвертого пропавшего, которого тоже доставят в долину.