Из-за проблем с сервером прервалось вещание трех телеканалов в Грузии

По данным медиахолдинга, причина неполадок на данный момент неизвестна и ее изучает техническая служба

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Из-за технических проблем с сервером на 40 минут было прервано вещание трех телекомпаний, входящих в медиахолдинг "Имеди" - телеканала "Имеди", телеканала "Маэстро" и телеканала GDS.

По данным медиахолдинга, причина неполадок на данный момент неизвестна и ее изучает техническая служба.

По данным холдинга, проблемы возникли и с сайтом телеканала "Имеди" - "Имединьюс".

В данный момент проблема решена и вещание телеканалов уже восстановлено.