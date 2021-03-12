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Работа грузинской телекомпании Имеди

Из-за проблем с сервером прервалось вещание трех телеканалов в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2446)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210312/251152978/Iz-za-problem-s-serverom-prervalos-veschanie-trekh-telekanalov-v-Gruzii.html

По данным медиахолдинга, причина неполадок на данный момент неизвестна и ее изучает техническая служба

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Из-за технических проблем с сервером на 40 минут было прервано вещание трех телекомпаний, входящих в медиахолдинг "Имеди" - телеканала "Имеди", телеканала "Маэстро" и телеканала GDS.

По данным медиахолдинга, причина неполадок на данный момент неизвестна и ее изучает техническая служба.

По данным холдинга, проблемы возникли и с сайтом телеканала "Имеди" - "Имединьюс".

В данный момент проблема решена и вещание телеканалов уже восстановлено.

Темы:
Происшествия в Грузии (2446)

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