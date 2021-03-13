14:29 13 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9606
  • 100 RUB4.5174
  • USD3.3232
Поиск
Гори

Мужчина задержан в Гори за стрельбу из автомата на улице

© Sputnik / Denis Aslanov
Происшествия
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210313/251159069/Muzhchina-zaderzhan-v-Gori-za-strelbu-iz-avtomata-na-ulitse.html

При обыске дома обвиняемого полиция изъяла в качестве вещественных доказательств охотничье ружье и боевые патроны

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Полиция задержала в Гори (регион Шида Картли) 33-летнего мужчину за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хулиганство, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Задержание преступника - наручники одевают на руки
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Западной Грузии задержали 30-летнего педофила

По данным следствия, обвиняемый произвел несколько выстрелов в воздух из автоматического огнестрельного оружия на одной из улиц Гори, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной полиции при задержании.

При личном досмотре правоохранители изъяли у него автоматическое огнестрельное оружие и 26 патронов в качестве вещественных доказательств. На месте происшествия также обнаружили шесть гильз.

При обыске дома обвиняемого полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств охотничье ружье и боевые патроны.

Ведется расследование по части 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, а также части 3 статьи 239, которая предусматривает незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Совершенные мужчиной преступления предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протесты против роста цен на топливо в Кутаиси. Лозунги водителей
Злые водители : акции протеста из-за рост цен на бензин в Грузии - фото
В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео
В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео
Великий пост 2021: календарь питания
Великий пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться