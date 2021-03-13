Мужчина задержан в Гори за стрельбу из автомата на улице

При обыске дома обвиняемого полиция изъяла в качестве вещественных доказательств охотничье ружье и боевые патроны

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Полиция задержала в Гори (регион Шида Картли) 33-летнего мужчину за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хулиганство, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый произвел несколько выстрелов в воздух из автоматического огнестрельного оружия на одной из улиц Гори, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной полиции при задержании.

При личном досмотре правоохранители изъяли у него автоматическое огнестрельное оружие и 26 патронов в качестве вещественных доказательств. На месте происшествия также обнаружили шесть гильз.

При обыске дома обвиняемого полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств охотничье ружье и боевые патроны.

Ведется расследование по части 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, а также части 3 статьи 239, которая предусматривает незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Совершенные мужчиной преступления предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.