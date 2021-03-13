Чиновник мэрии Шуахеви попался на взятке

По данным СГБ, сотрудник мэрии пообещал инвестору вынести на аукцион два объекта в селах Замлети и Учамба, и после оказывать поддержку

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали главного специалиста службы архитектурного и инфраструктурного развития мэрии района Шуахеви по обвинению во взятке, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СГБ, сотрудник мэрии за четыре тысячи лари пообещал инвестору вынести на аукцион два объекта в селах Замлети и Учамба, и после оказывать поддержку.

Обвиняемый выполнил обещанное и вынес на аукцион по передаче в аренду объект в селе Замлети, который выиграл инвестор. После оформления договора сотрудник мэрии получил часть суммы – 2,5 тысячи лари.

Уголовное дело ведется по статье "взяточничество", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.