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Патрульная полиция

В Грузии раскрыли факт трудового рабства

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Следствие выяснило, что обвиняемый периодически избивал своего работника и строго контролировал каждое его движение

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли факт незаконной эксплуатации труда, которая привела к смерти пострадавшего, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

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photo: IOM Georgia / FB
"Невидимые среди нас" - кампания против торговли людьми стартовала в Грузии

Генеральная прокуратура уже предъявила обвинение в торговле людьми с применением насилия, повлекшим смерть, одному человеку.

Как выяснило следствие, обвиняемый в 2019 году пригласил гражданина России к себе на работу в село Гавази Кварельского района (регион Кахети) и пообещал тому проживание по месту работы на арендованной ферме.

Когда гражданин России прибыл, обвиняемый забрал у него паспорт, строго контролировал мужчину, поселил в хлеву и фактически сделал рабом, периодически его избивая.

Следствие выяснило, что 10 февраля 2021 года обвиняемый избил своего работника и сломал ему ребра в нескольких местах. После, вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, он продолжал его избивать и заставлял работать. После повторного избиения 7 марта, гражданин России прожил три дня и скончался 10 марта от полученных травм.

Теперь обвиняемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. По решению суда, он будет ждать приговора в тюрьме.

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