Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили на кладбище в Грузии

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Погибший, 40-летний мужчина, отбывал наказание за домашнее насилие и вышел из тюрьмы около месяца назад
ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. На одном из кладбищ в Каспи (регион Шида Картли) обнаружено тело мужчины до 40 лет.
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Sputnik / Denis Aslanov
Как сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии, расследование начато по статье Уголовного кодекса Грузии "умышленное убийство", которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
По данным Rustavi2, причиной смерти мужчины, предположительно, послужило ножевое ранение в области живота.
По словам местных жителей, погибший отбывал наказание за домашнее насилие и вышел из тюрьмы около месяца назад.