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Могилы и надгробья на Кукийском кладбище

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили на кладбище в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1357)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210314/251165243/Telo-muzhchiny-s-nozhevym-raneniem-obnaruzhili-na-kladbische-v-Gruzii.html

Погибший, 40-летний мужчина, отбывал наказание за домашнее насилие и вышел из тюрьмы около месяца назад

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. На одном из кладбищ в Каспи (регион Шида Картли) обнаружено тело мужчины до 40 лет.

Полиция города Гори
© Sputnik / Denis Aslanov
Тело молодого мужчины обнаружено в лесу близ Гори

Как сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии, расследование начато по статье Уголовного кодекса Грузии "умышленное убийство", которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

По данным Rustavi2, причиной смерти мужчины, предположительно, послужило ножевое ранение в области живота.

По словам местных жителей, погибший отбывал наказание за домашнее насилие и вышел из тюрьмы около месяца назад.

Темы:
Преступность в Грузии (1357)
Теги:
МВД Грузии, преступность, Грузия

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