Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили на кладбище в Грузии

Погибший, 40-летний мужчина, отбывал наказание за домашнее насилие и вышел из тюрьмы около месяца назад

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. На одном из кладбищ в Каспи (регион Шида Картли) обнаружено тело мужчины до 40 лет.

Как сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии, расследование начато по статье Уголовного кодекса Грузии "умышленное убийство", которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

По данным Rustavi2, причиной смерти мужчины, предположительно, послужило ножевое ранение в области живота.

По словам местных жителей, погибший отбывал наказание за домашнее насилие и вышел из тюрьмы около месяца назад.