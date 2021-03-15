Пожар в школе-пансионе на востоке Грузии: дети эвакуированы

Пожарные-спасатели активно борются с огнем на территории школы в высокогорье Грузии

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. На территории школы-пансиона в высокогорном крае Шатили (регион Мцхета-Мтианети) горит вспомогательное здание, в котором расположена столовая.

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По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, ученики и учителя школы эвакуированы и находятся в безопасности.

На место ЧП уже выехали как сотрудники службы спасения, так и пограничной полиции.

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Шатильская школа была единственной в радиусе 50 километров в высокогорной Хевсурети, поэтому в свое время было решено сделать ее школой-пансионом. Ее полностью отремонтировали летом 2019 года, проект обошелся в 160 тысяч лари (около 54 тысяч долларов), однако осенью того же года она сгорела.

В 2020 годe из фонда развития высокогорья было выделено 1,5 миллиона лари (более 537,6 тысячи долларов) для восстановления школы-пансиона в Шатили.

Село Шатили, расположенное на севере Грузии, претендует на звание памятника культурного наследия ЮНЕСКО. Чтобы добраться до этого села, нужно преодолеть одну из самых опасных дорог в стране. Зимой сухопутным путем до Шатили вообще не добраться.

По данным переписи населения от 2014 года, в общине Шатили зарегистрировано всего 48 человек, а в самом Шатили – 22 жителя.