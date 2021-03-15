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Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента

Разборки на кладбище: молодого жителя Грузии убили из мести

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1359)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210315/251169308/Razborki-na-kladbische-molodogo-zhitelya-Gruzii-ubili-iz-mesti-.html

В СМИ пишут, что жертвой убийства стал бывший заключенный, который недавно вышел на свободу

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Сотрудники полиции Шида Картли задержали 30-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, информацию распространяет МВД Грузии.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый из мести убил холодным оружием 33-летнего знакомого.

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© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
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Полиция задержала обвиняемого по горячим следам вскоре после инцидента. При обыске дома задержанного в качестве вещественного доказательства изъяли нож.

Следствие ведется по статье "умышленное убийство". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Грузинские СМИ выяснили подробности произошедшего. Журналисты пишут, что тело молодого мужчины с ножевым ранением в области живота было обнаружено накануне на одном из кладбищ в Каспи (регион Шида Картли). По данным СМИ, убитый был ранее судим и около месяца назад вышел на свободу. 

Темы:
Преступность в Грузии (1359)
Теги:
МВД Грузии, Грузия, Убийство

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