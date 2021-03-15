Разборки на кладбище: молодого жителя Грузии убили из мести

В СМИ пишут, что жертвой убийства стал бывший заключенный, который недавно вышел на свободу

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Сотрудники полиции Шида Картли задержали 30-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, информацию распространяет МВД Грузии.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый из мести убил холодным оружием 33-летнего знакомого.

Полиция задержала обвиняемого по горячим следам вскоре после инцидента. При обыске дома задержанного в качестве вещественного доказательства изъяли нож.

Следствие ведется по статье "умышленное убийство". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Грузинские СМИ выяснили подробности произошедшего. Журналисты пишут, что тело молодого мужчины с ножевым ранением в области живота было обнаружено накануне на одном из кладбищ в Каспи (регион Шида Картли). По данным СМИ, убитый был ранее судим и около месяца назад вышел на свободу.