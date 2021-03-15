Годы рабства закончились – за торговлю людьми на юге Грузии задержаны отец и сын

Трое граждан Армении освобождены после нескольких лет жестокой эксплуатации, а тем, кто их держал в рабстве, грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции совместно с районной прокуратурой муниципалитета Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) задержали отца и сына по обвинению в торговле людьми (трефикинге), информацию распространяет МВД Грузии.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые в 2015-2016 годах пообещали обеспечить хорошие условия труда и оплату трем гражданам Армении, помогли им собрать необходимые документы и привезли в Грузию. Затем их доставили на животноводческую ферму недалеко от одной из деревень в муниципалитете Ниноцминда. Их поселили в хлеву, отобрали все документы и, угрожая расправой, заставили работать бесплатно.

Кроме того, обвиняемые ограничивали свободное передвижение незаконно удерживаемых лиц и постоянно контролировали их с помощью камер видеонаблюдения по всему периметру фермы.

Полиции стало известно о преступлении после того, как одному из граждан Армении удалось сбежать. Он был задержан грузинскими пограничниками при попытке перейти через государственную границу с Арменией.

Уголовное дело возбуждено по статье "Торговля двумя или более людьми, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

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