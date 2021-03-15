Пожар в школе-пансионе в Шатили: основное здание удалось спасти

Учеба в самой школе-пансионе не прерывалась – благодаря пограничникам и местным жителям огонь до нее не добрался

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Учебный процесс в школе-пансионе в высокогорном селе Шатили (регион Мцхета-Мтианети), на территории которой сгорело вспомогательное здание, продолжается в обычном режиме, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

Пожар в здание столовой вспыхнул утром в понедельник и была угроза распространение огня на основное, расположенное рядом здание школы-пансиона. Его удалось спасти благодаря действиям сотрудников пограничной полиции и местных жителей, которые вовремя приступили к тушению. В результате ЧП никто не пострадал.

"Ученики и учителя находятся в безопасности, и учебный процесс продолжается. На данном этапе нахождение в здании школы неопасно", – говорится в сообщении Минобразования.

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Шатильская школа была единственной в радиусе 50 километров в высокогорной Хевсурети, поэтому в свое время было решено сделать ее школой-пансионом. Ее полностью отремонтировали летом 2019 года, однако осенью того же года она сгорела.

Вскоре после этого началось строительство новой школы-пансиона, рассчитанной на 20 учеников. Работы завершились в октябре 2020 года.

На данный момент в школе-пансионе учатся пять школьников, двое из них – в пансионе. Из 11 педагогов часть включена в учебный процесс дистанционно.

Село Шатили, расположенное на севере Грузии на высоте 1 450 метров над уровнем моря, претендует на звание памятника культурного наследия ЮНЕСКО. Чтобы добраться до него, нужно преодолеть одну из самых опасных дорог в стране, но зимой Шатили вообще отрезано от внешнего мира.

По данным переписи населения 2014 года, в общине Шатили зарегистрировано 160 человек, а в самом Шатили – всего 22 жителя.

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