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Природа в регионе Рача. Горные виды

Землетрясение произошло в высокогорном регионе Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (58)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210315/251176587/Zemletryasenie-proizoshlo-v-vysokogornom-regione-Gruzii.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,7 располагался в 147 километрах от Тбилиси на глубине 10 километров

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в километре от села Органчаи (регион Квемо Картли), в 147 километрах от Тбилиси, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:25 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Необходимо отметить, что в субботу, 13 марта, у села Ончели в течение часа было зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,2 и 3,8.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Землетрясения в Грузии (58)
Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Рача, Землетрясение, Грузия

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