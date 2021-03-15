На окраине Тбилиси удалось избежать взрыва природного газа

В результате проверки выяснилось, что в одной из закрытых квартир оказались включены конфорки газовой плиты после посещения уборщицы

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В одном из спальных районов Тбилиси Диди Дигоми удалось избежать взрыва природного газа в жилом корпусе, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".

На горячую линию компании поступило сообщение, что в жилом многоквартирном доме сильно чувствуется запах газа, группа быстрого реагирования немедленно выехала на место. В результате проверки выяснилось, что в одной из закрытых квартир оказались включены конфорки газовой плиты после посещения уборщицы. Весь вечер в закрытой квартире скапливался газ.

Группа быстрого реагирования перекрыла подачу газа и устранила опасность.

"Если бы не внимание и большая ответственность соседей, эта история, скорее всего, закончилась бы очень плохо", - подчеркивают в компании.

Газораспределительная компания "Тбилиси энерджи" в очередной раз призывает граждан быть крайне внимательными и не оставлять открытыми газовые краны.