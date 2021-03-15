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Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми

На окраине Тбилиси удалось избежать взрыва природного газа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210315/251178710/Na-okraine-Tbilisi-udalos-izbezhat-vzryva-prirodnogo-gaza.html

В результате проверки выяснилось, что в одной из закрытых квартир оказались включены конфорки газовой плиты после посещения уборщицы

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В одном из спальных районов Тбилиси Диди Дигоми удалось избежать взрыва природного газа в жилом корпусе, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".

Утечка газа в одном из жилых домов в Тбилиси
© Sputnik / Alex Shlamov
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На горячую линию компании поступило сообщение, что в жилом многоквартирном доме сильно чувствуется запах газа, группа быстрого реагирования немедленно выехала на место. В результате проверки выяснилось, что в одной из закрытых квартир оказались включены конфорки газовой плиты после посещения уборщицы. Весь вечер в закрытой квартире скапливался газ.

Группа быстрого реагирования перекрыла подачу газа и устранила опасность.

"Если бы не внимание и большая ответственность соседей, эта история, скорее всего, закончилась бы очень плохо", - подчеркивают в компании.

Газораспределительная компания "Тбилиси энерджи" в очередной раз призывает граждан быть крайне внимательными и не оставлять открытыми газовые краны.

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