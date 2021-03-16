Сын покойного премьера Грузии Зураба Жвания осужден на три года

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд вынес приговор по делу сына покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания – Виссариона (Бусы) Жвания, приговорив его к трем годам заключения. Полтора года из них он проведет в тюрьме.

Суд признал Бусу Жвания виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья внуку экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе 22-летнему Левану Топадзе, сообщает телеканал Formula TV.

По решению суда, после выхода из тюрьмы еще полтора года Жвания отбудет условное наказание.

Буса Жвания был задержан 2 августа 2020 года за попытку убийства Левана Топадзе. Однако позже обвинение было переквалифицировано и его судили лишь за нанесение вреда здоровью.

Следствием установлено, что Жвания 2 августа на рассвете во время конфликта нанес Левану Топадзе в его же собственном доме несколько ножевых ранений. Спасти жизнь парню удалось, благодаря оказанию своевременной медицинской помощи.

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