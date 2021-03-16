Трагедия девочки-подростка в Грузии: брат избивал 14-летнюю сестру за секс со взрослым

Молодой мужчина вступил в половую связь со школьницей. Позже из-за этого она стала жертвой семейного насилия

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Телави (регион Кахети) двух мужчин за преступления, совершенные в отношении девочки-подростка, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Один молодой человек обвиняется в сексуальном преступлении, а второй - в семейном насилии.

По данным следствия, 26-летний мужчина вступил в половую связь с 14-летней девочкой. Когда об этом узнал ее 27-летний брат, он несколько раз избил сестру.

Другие подробности дела не разглашаются.

Брату грозит до трех лет лишения свободы за семейное насилие, а 26-летнему парню – от семи до девяти лет тюрьмы за половую связь с лицом, не достигшим 16 лет.