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Задержание преступника - наручники одевают на руки

Присвоение госимущества в большом количестве – в Грузии разоблачили трех человек

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1364)
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Обвиняемые по поддельным документам присвоили в Мцхета земельный участок в 600 квадратных метров, за что им грозит от шести до девяти лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В присвоении государственного имущества в большом размере мошенническим путем три человека привлечены к уголовной ответственности, сообщается на странице Следственной службы Минфина Грузии в Facebook.

Журналисты у здания Тбилисского городского суда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Следствие установило, что обвиняемые составили фальшивые документы о владении в Мцхетском районе земельного участка в 600 квадратных метров, а затем с привлечением ложных свидетелей оформили его на одного из физических лиц.

Экспертиза установила, что стоимость земельного участка, которым они овладели противозаконно, составляет 36 тысяч лари (10,8 тысячи долларов).

Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Мошенничество" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1364)
Теги:
преступность, Грузия

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