13:18 17 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9660
  • 100 RUB4.5556
  • USD3.3205
Поиск
Патрульная полиция

В Грузии изъяли крупную партию героина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1364)
116 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251188176.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210317/251192752/V-Gruzii-izyali-krupnuyu-partiyu-geroina.html

При обыске квартиры 45-летнего мужчины полиция изъяла полкилограмма героина, за что ему грозит серьезное наказание, вплоть до бессрочного заключения

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Полиция изъяла полкилограмма героина – по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержан 43-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.

Задержание преступника - наручники одевают на руки
© Sputnik / Viktor Kaminsky
На востоке Грузии "накрыли" более 10 наркоторговцев

Во время обыска временной квартиры задержанного полиция изъяла наркотическое вещество героин весом 500 граммов.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.

По данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через канал "Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию завозят так называемые клубные наркотики, а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1364)
Теги:
Наркотики, преступность, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Это чудо: как врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца
Врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться