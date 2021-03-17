В Грузии изъяли крупную партию героина

При обыске квартиры 45-летнего мужчины полиция изъяла полкилограмма героина, за что ему грозит серьезное наказание, вплоть до бессрочного заключения

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Полиция изъяла полкилограмма героина – по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержан 43-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.

Во время обыска временной квартиры задержанного полиция изъяла наркотическое вещество героин весом 500 граммов.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.

По данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через канал "Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию завозят так называемые клубные наркотики, а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.

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