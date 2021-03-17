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Торговля на рынке. Новогодний базар

Что мы едим: в Батуми изъяли 500 кг мяса дохлой коровы и конины

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Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2451)
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Опасная продукция была изъята сотрудниками Национального агентства продовольствия на подступах к рынку, поэтому попасть на прилавки она не успела

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Возле рынка в Батуми (Аджария) сотрудники Национального агентства продовольствия изъяли 500 килограммов мяса дохлой коровы и конины.

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© photo: Sputnik
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Как сообщает Аджарское телевидение, опасная продукция, благодаря сотрудникам агентства, не успела попасть на прилавки. Мясо было конфисковано и отправлено на уничтожение.

Инспекторы обнаружили тушу дохлой коровы и конину в одном из микроавтобусов, водитель которой заявил, что "понятия не имеет, как это мясо попало к нему".

По его словам, он вышел из машины купить сигареты, а когда вернулся, то увидел как из его машины сотрудники Национального агентства продовольствия выносят мясо.

За реализацию опасной для здоровья продукции полагается штраф в тысячу лари (300 долларов).

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Темы:
Происшествия в Грузии (2451)
Теги:
Батуми, Грузия

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