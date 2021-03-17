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В Грузии изъяли тысячу пачек контрабандных сигарет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210317/251194913/V-Gruzii-izyali-tysyachu-pachek-kontrabandnykh-sigaret.html

Товар был конфискован. Правоохранители занимаются этим вопросом для дальнейшего возбуждения уголовного дела

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники Службы доходов департамента налогового мониторинга Минфина Грузии выявили крупный факт незаконного хранения и перевозки безакцизных сигарет на западе Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, правоохранители обнаружили тысячу пачек табачной продукции. Откуда именно был завезен товар и где он хранился – не уточнятся.

Товар был конфискован. Материалы дела отправлены в Следственную службу Министерства финансов для дальнейшего возбуждения уголовного дела.

Теги:
Грузия

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