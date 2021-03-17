Отключение электроэнергии в Грузии: в ГГЭ рассказали о причинах аварии

Ночная авария стала причиной отключения электричества большей части грузинской столицы, а также Западной и Восточной Грузии

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Электроснабжение страны на данном этапе обеспечивается бесперебойно, говорится в сообщении АО " Государственная электросистема Грузии".

Ночью 17 марта в 00:04 в связи с остановкой подстанции "Ахалцихе-500" был прекращен импорт электроэнергии из Турции и ограничено электроснабжение Тбилиси, Гори, Хашури, Зестафони, Марнеули, Зугдиди, Аджарии и Кахети.

Как говорится в сообщении компании, электроснабжение столицы восстановили примерно за 30 минут, в регионах – за 45 минут.

"В связи с реабилитацией Ингури ГЭС и из-за восстановительных работ на газопроводе "Северо-Кавказ – Закавказье" в стране снизилось производство электроэнергии, и 70% от потребляемых 1 800 МВт покрывается за счет импорта. Аварийное прекращение импорта в таком режиме сказывается на энергоснабжении", – говорится в сообщении.

Государственная электросистема Грузии приносит свои извинения потребителям за задержку, отмечено в сообщении организации.

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