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Георгий (Гоги) Цулая

Грузинский политик обвиняется в насилии над женщиной

photo: Gogi Tsulaia / FB
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Темы:
Преступность в Грузии (1365)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210317/251195796/Gruzinskiy-politik-obvinyaetsya-v-nasilii-nad-zhenschinoy.html

Один из самых скандальных политиков Кутаиси попал в неприятную историю в Тбилиси – им вплотную заинтересовалась полиция

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Тбилиси задержан оппозиционный политик Гоги Цулая – он обвиняется в насилии над женщиной. Информацию Sputnik-Грузия подтвердили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Следствие установило, что 58-летний Цулая, один из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, оказал физическое насилие над знакомой 42-летней женщиной в съемной квартире в Тбилиси.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Женщину в Грузии изнасиловали во время "комендантского часа"

Сотрудники патрульной полиции задержали Цулая в результате проведенных следственных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии – насилие. Наказывается штрафом или общественно полезным трудом от 120 до 180 часов или домашним арестом от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до одного года с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

Кто такой Гоги Цулая

В Кутаиси Гоги Цулая известная личность. С ним связаны многие акции, направленные против местных властей. Он состоял в оппозиционной партии "Свободная Грузия" и возглавлял ее региональную организацию, но недавно вышел из нее.

В 1993-1995 годах был членом парламента третьего созыва (мажоритарии). А в 2004-2008 годах был членом парламента шестого созыва по партийному списку (избирательный блок "Национальное движение – демократы").

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Темы:
Преступность в Грузии (1365)
Теги:
Политика, преступность, Грузия

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