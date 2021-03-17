МВД расследует обстрел офиса ЕНД в Тбилиси

По словам активистов партии, кто-то раз десять выстрелил в баннер с изображением лидера партии Ники Мелия

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту обстрела баннера c изображением лидера "Единого национального движения" Ники Мелия у офиса оппозиционной партии на Кахетинском шоссе в Тбилиси.

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Как говорится в заявлении МВД, расследование началось сразу после появления информации в СМИ. Здесь же отмечается, что в само ведомство никакого заявления по этому поводу не поступало.

Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии - незаконное приобретение, хранение и ношение оружия и намеренное повреждение или уничтожение чужого имущества.

По словам одного из членов "Национального движения" Бачо Долидзе, в баннер произведено до десяти выстрелов. В оппозиционной партии не надеются на то, что этот инцидент будет расследован полицией, и попытаются выяснить все своими силами.

"В направлении баннера было произведено несколько выстрелов. Это не первый случай обстрела офиса нашей партии. Мы помним, как размахивали оружием у одного из избирательных участков во время выборов, потом сочли, что это был игрушечный пистолет. У нас нет иллюзии, что дело будет раскрыто", - сказал Долидзе.

По словам политика, партия своими силами попытается извлечь записи камер наблюдения и пролить свет на случившееся.

Долидзе считает, что обстрел офиса - это результат напряженности, царящей в стране.

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