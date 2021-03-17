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Купюры достоинством сто лари

В Грузии задержаны три человека, сбывающие фальшивые деньги

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1367)
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Sputnik Грузия
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По данным следствиям, обвиняемые успели пустить в оборот фальшивые 100-ларовые купюры на несколько тысяч лари, им грозит до семи лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. За реализацию фальшивых денег в Грузии задержаны три человека, сообщает Служба госбезопасности.

Купюры достоинством сто лари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии задержаны фальшивомонетчики

Следствие установило, что в разное время один из обвиняемых реализовал фальшивые купюры человеку, сотрудничающему со следствием. В частности, в общей сложности он сбыл ему 14 штук фальшивых столаровых купюр. Еще на две тысячи фальшивых банкнот обвиняемый реализовал вместе с двумя сообщниками 17 марта 2021 года.

Следствие идет по статье УК Грузии – изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Следствие ведет антикоррупционное агентство Службы госбезопасности Грузии.

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Темы:
Преступность в Грузии (1367)
Теги:
Фальшивомонетчики, преступность, Грузия

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