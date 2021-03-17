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Арестованный в наручниках

Полиция изъяла незаконное оружие в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210317/251203450/Politsiya-izyala-nezakonnoe-oruzhie-v-Gruzii.html

Следствиию предстоит выяснить, в каких целях молодые люди собирались использовать оружие

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники криминальной полиции задержали двух молодых мужчин по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, 27-летний мужчина передал 34-летнему знакомому семь пистолетов модели Глок и обоймы.

Следователи выясняют, для чего молодым людям понадобилось оружие.

Уголовное дело возбуждено по факту противоправного приобретения, хранения, ношения и сбыта огнестрельного оружия, совершенное группой лиц. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 11 лет.

Теги:
МВД Грузии, Оружие, Грузия

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