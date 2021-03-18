Обстрел офиса Нацдвижения в Тбилиси: подозреваемый задержан

Из квартиры обвиняемого в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли пневматический пистолет

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину за обстрел офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) на Кахетинском шоссе в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД.

По данным следствия, 17 марта обвиняемый из машины обстрелял баннер с изображением лидера ЕНД Ники Мелия на фасаде офиса из пневматического оружия и скрылся с места происшествия.

Несколько часов спустя полиция задержала обвиняемого по горячим следам. Из квартиры обвиняемого в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли пневматический пистолет, а также патроны огнестрельного оружия и наркотическое вещество марихуану.

Молодой мужчина признает свою вину.

Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", а также "Намеренное повреждение или уничтожение чужого имущества". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

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