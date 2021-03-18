14:24 18 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9620
  • 100 RUB4.5490
  • USD3.3252
Поиск
Офис Единого нацдвижения - штурм, архивное фото

Обстрел офиса Нацдвижения в Тбилиси: подозреваемый задержан

© AFP / VANO SHLAMOV
Происшествия
Получить короткую ссылку
25910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/03/251059590.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210318/251203197/Obstrel-ofisa-Natsdvizheniya-v-Tbilisi-podozrevaemyy-zaderzhan.html

Из квартиры обвиняемого в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли пневматический пистолет

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину за обстрел офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) на Кахетинском шоссе в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД.

Грузия флаг
© photo: Sputnik
Кто кого? Власти и оппозиция Грузии снова пытаются договориться - подробности

По данным следствия, 17 марта обвиняемый из машины обстрелял баннер с изображением лидера ЕНД Ники Мелия на фасаде офиса из пневматического оружия и скрылся с места происшествия.

Несколько часов спустя полиция задержала обвиняемого по горячим следам. Из квартиры обвиняемого в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли пневматический пистолет, а также патроны огнестрельного оружия и наркотическое вещество марихуану.

Молодой мужчина признает свою вину.

Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия", а также "Намеренное повреждение или уничтожение чужого имущества". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
Единое Нацдвижение, Арест, Грузия, Обстрел, МВД Грузии

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Огонь уничтожил закрытую квартиру: пожар в жилом доме в Батуми - видео
Огонь уничтожил закрытую квартиру: пожар в жилом доме в Батуми - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться