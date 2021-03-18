В Ахалцихе медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса - СМИ

По словам родных медсестры, они три часа безрезультатно пытаются узнать о состоянии здоровья их родственницы

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса, сообщает агентство "Самхретис карибче".

По распространившейся информации, женщине стало плохо спустя 15 минут после вакцинации. Она была переведена в реанимационное отделение.

Во дворе клинике собрались родные женщины, они требуют встречи с руководством клиники. По словам родных медсестры, они три часа безрезультатно стараются узнать о состоянии здоровья их родственницы, однако врачи не выходят к ним, а охрана не дает им права войти внутрь клиники.

На месте также произошел инцидент - разозленные произошедшим родственники медсестры разбили стекла клиники, передает "Самхретис карибче". У медучреждения мобилизованы сотрудники полиции.

При этом ни в больнице, ни в Минздраве Грузии комментариев пока не делают.

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