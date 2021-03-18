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Еще один удар по воровскому миру: Тбилгорсуд вынес приговор

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Темы:
Преступность в Грузии (1370)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210318/251208418/Esche-odin-udar-po-vorovskomu-miru-Tbilgorsud-vynes-prigovor.html

Восемь человек, причастных к воровскому миру, в том числе два вора в законе, приговорены к лишению свободы на срок от четырех до десяти лет. Один фигурант дела был оправдан

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд спустя год вынес приговор восьми из девяти обвиняемых в принадлежности к воровскому миру и обращении за помощью к ворам, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Вахтанг Гомелаури
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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В ходе судебного разбирательства было доказано, что в начале 2020 года четверо из девяти обвиняемых по поручению вора в законе устроили гражданину воровскую разборку и обязали его выплатить определенную сумму.

В ответ на это гражданин через посредника обратился к другому вору в законе и тот освободил его от оплаты и сообщил о своем решении через своего посредника.

При этом оба вора в законе не находились в Грузии.

Оба вора в законе заочно приговорены к десяти годам лишения свободы. Четверо обвиняемых в причастности к воровскому миру получили по восемь лет тюрьмы.

Гражданин, обратившийся за помощью к воровскому миру, получил четыре года. К четырем годам приговорен и его посредник. А вот посредник вора в законе был оправдан.

Теперь прокуратура намерена обжаловать часть решения Тбилисского городского суда, которая касается гражданина и посредника вора в законе.

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Темы:
Преступность в Грузии (1370)
Теги:
криминал, Грузия

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