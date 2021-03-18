Гамкрелидзе: у медсестры в Ахалцихе развился анафилактический шок после вакцины

Это первый случай серьезного побочного эффекта в процессе вакцинации. Как отметил главный эпидемиолог страны, вакцинация и любое лекарство могут иметь побочные эффекты

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. У 27-летней медсестры из Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) развился анафилактический шок после вакцинации препаратом AstraZeneca, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Анафилактический шок — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена. Одно из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии, заканчивающееся примерно в 10—20 % случаев летально.

По словам Гамкрелидзе, в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта, в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

При этом медсестра после прививки дала интервью одному из каналов и призвала в прямом эфире остальных медиков к вакцинации. Через 30 минут после вакцинации у нее развилась внезапная реакция. На данный момент медики не знают, это была аллергическая реакция или реакция другого типа, которая характерна для вакцины.

Отмечается, что на месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания.

В Ахалцихе отправилась бригада медицины катастроф для эвакуации больной в Тбилиси, сообщил Гамкрелидзе, добавив, что состояние пациентки тяжелое и врачи сделают все для ее спасения.

Сообщается, что Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности начало исследование данного случая. В процесс подключены члены национального комитета иммунизации. До завершения исследования специалисты не могут говорить о причинно-следственных связях в процессе вакцинации.

По словам Гамкрелидзе, это первый случай серьезного побочного эффекта в процессе вакцинации. Как отметил главный эпидемиолог страны, вакцинация и любое лекарство могут иметь побочные эффекты. Анафилактический шок может протекать легко или же довольно тяжело, также может привести к фатальному результату.

Из 3 365 вакцинированных в Грузии людей было зафиксировано только четыре серьезных осложнения, однако анафилактического шока до сих пор зафиксировано не было.

Вечером 18 марта запланировано объединенное заседание научного комитета иммунизации, национального научного комитета безопасности иммунизации, на котором будет также рассмотрен вопрос, приостановит ли Грузия использование вакцины AstraZeneca.