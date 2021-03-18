Секс-скандал в Грузии: Генпрокуратура требует поместить оппозиционера в тюрьму

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии обратилась к Тбилисскому городскому суду с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении оппозиционного политика Гоги Цулая, который обвиняется в иных действиях сексуального характера с применением насилия.

Полиция задержала 58-летнего Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, в среду. Следствие установило, что он оказал физическое насилие над знакомой 42-летней женщиной в съемной квартире в Тбилиси.

Полиция задержала Цулая на основании показаний пострадавшей.

Цулая предъявлено обвинение "в иных действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия".

В случае подтверждения вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.