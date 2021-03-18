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Здание главной прокуратуры Грузии

Секс-скандал в Грузии: Генпрокуратура требует поместить оппозиционера в тюрьму

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Преступность в Грузии (1370)
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Задержанному предъявлено обвинение "в иных действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия"

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии обратилась к Тбилисскому городскому суду с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении оппозиционного политика Гоги Цулая, который обвиняется в иных действиях сексуального характера с применением насилия.

Георгий (Гоги) Цулая
photo: Gogi Tsulaia / FB
Грузинский политик обвиняется в насилии над женщиной

Полиция задержала 58-летнего Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, в среду. Следствие установило, что он оказал физическое насилие над знакомой 42-летней женщиной в съемной квартире в Тбилиси.

Полиция задержала Цулая на основании показаний пострадавшей.

Цулая предъявлено обвинение "в иных действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия".

В случае подтверждения вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

 

Темы:
Преступность в Грузии (1370)
Теги:
преступность, Генеральная прокуратура Грузии, Грузия

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