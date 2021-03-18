Чиновник в Кобулети потребовал взятку и попался с поличным

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности Грузии на основании постановления судьи задержали члена Собрания муниципалитета Кобулети за получение взятки в крупном размере, говорится в сообщении ведомства.

Вместе с членом Собрания было задержано еще одно лицо за пособничество взяточничеству.

Следствие установило, что член Собрания муниципалитета Кобулети пообещал гражданину, используя свои полномочия и авторитет, выдать свидетельство о праве собственности и зарегистрировать определенный участок несельскохозяйственной земли. За это он потребовал взятку в размере 10 тысяч долларов.

Через родственника, который выполнял роль посредника, он получил заранее 2 тысячи долларов. После чего и был задержан.

По факту получения взятки в особо крупном размере ведется расследование Антикоррупционным агентством СГБ.