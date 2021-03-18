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Арестованный в наручниках

Чиновник в Кобулети потребовал взятку и попался с поличным

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1371)
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Член Собрания муниципалитета Кобулети пообещал гражданину выдать свидетельство о праве собственности на участок несельскохозяйственной земли

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности Грузии на основании постановления судьи задержали члена Собрания муниципалитета Кобулети за получение взятки в крупном размере, говорится в сообщении ведомства.

Правительственная администрация. Канцелярия правительства
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вместе с членом Собрания было задержано еще одно лицо за пособничество взяточничеству.

Следствие установило, что член Собрания муниципалитета Кобулети пообещал гражданину, используя свои полномочия и авторитет, выдать свидетельство о праве собственности и зарегистрировать определенный участок несельскохозяйственной земли. За это он потребовал взятку в размере 10 тысяч долларов.

Через родственника, который выполнял роль посредника, он получил заранее 2 тысячи долларов. После чего и был задержан.

По факту получения взятки в особо крупном размере ведется расследование Антикоррупционным агентством СГБ.

Темы:
Преступность в Грузии (1371)
Теги:
преступность, Коррупция, Грузия

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