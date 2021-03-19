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Тюремная решетка

Жителя Грузии отправили за решетку за секс с подростком

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Преступность в Грузии (1372)
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Sputnik Грузия
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Вышестоящая судебная инстанция избрала заключение в качестве меры пресечения для мужчины, обвиняемого в половой связи с несовершеннолетней

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд на основании ходатайства прокуратуры изменил меру пресечения для обвиняемого в сексе с несовершеннолетней и отправил его в тюрьму ждать приговора, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Мужчин был задержан за неоднократную половую связь с девочкой, не достигшей 14 лет, в октябре 2020. По этому делу уже 12 марта задержали родственника девочки, систематически избивавшего и оскорблявшего ее за отношения с мужчиной старше него.

Во время рассмотрения дела в Телавском районом суде родственника девочки отправили в предварительное заключение, а обвиняемого в педофилии отпустили под залог в размере 15 тысяч лари.

Это решение обжаловала прокуратура, и теперь обвиняемый в сексе с несовершеннолетней по решению апелляционного суда будет ждать приговора в тюрьме.

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Темы:
Преступность в Грузии (1372)

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