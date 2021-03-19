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Поиск попавшего под лавину лыжника

Лыжник погиб под лавиной в горах у зимнего курорта Гудаури

Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2454)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210319/251221816/Lyzhnika-pokhoronilo-pod-lavinoy-u-zimnego-kurorta-Gudauri.html

В месте, указанном близкими пропавшего, было несколько небольших лавин, и спасатели вместе с кинологами начали поиски

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Сотрудники обнаружили мертвым лыжника, попавшего под лавину в горах у зимнего курорта Гудаури, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным службы, лыжник отправился покататься по ненакатанному снегу вблизи курорта и пропал. О пропаже сообщили его близкие.

Когда на место прибыли спасатели, они обнаружили, что в месте, указанном близкими пропавшего, было несколько небольших лавин, и вместе с кинологами начали поиски.

Вскоре мужчина был обнаружен мертвым. Его тело извлекли из-под снега.

Темы:
Происшествия в Грузии (2454)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Гудаури, Лавина, Грузия

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