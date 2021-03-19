Лыжник погиб под лавиной в горах у зимнего курорта Гудаури

В месте, указанном близкими пропавшего, было несколько небольших лавин, и спасатели вместе с кинологами начали поиски

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Сотрудники обнаружили мертвым лыжника, попавшего под лавину в горах у зимнего курорта Гудаури, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным службы, лыжник отправился покататься по ненакатанному снегу вблизи курорта и пропал. О пропаже сообщили его близкие.

Когда на место прибыли спасатели, они обнаружили, что в месте, указанном близкими пропавшего, было несколько небольших лавин, и вместе с кинологами начали поиски.

Вскоре мужчина был обнаружен мертвым. Его тело извлекли из-под снега.