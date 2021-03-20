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Патрульная полиция

В Аджарии задержан наркоторговец с крупной партией различных наркотиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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На основании решения судьи правоохранители осуществили контрольную закупку наркотиков у обвиняемого и провели тайную аудио- и видеозапись

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. МВД Грузии задержало 48-летнего гражданина Турции по обвинению в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотиков в больших количествах, говорится в сообщении ведомства.

На основании решения судьи правоохранители осуществили контрольную закупку наркотиков у обвиняемого и провели тайную аудио- и видеозапись.

В результате обыска временного дома обвиняемого в Батуми правоохранители в качестве доказательств изъяли 502 таблетки препарата "субоксин", 13 грамм "метамфетамина", а также 849 таблеток и 12 кусочков "МДМА" (экстази).

За преступление предусмотрено наказание от 5 до 20 лет или бессрочное тюремное заключение.

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