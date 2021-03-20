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Патрульная полиция

Разборки на востоке Грузии: 17-летняя девушка получила удар ножом в живот

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Девушку незамедлительно доставили в клинику, где оказали помощь и выписали на дом

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Ссора между сверстницами в городе Рустави (регион Квемо Картли) закончилась ранением в живот и больницей для одной из них, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным телеканала, между 17-летними родственницами произошла ссора, которая переросла в драку, во время которой одна из них пырнула ножом в живот соперницу.

Девушку незамедлительно доставили в клинику, где оказали помощь и выписали на дом.

Уголовное дело ведется по статье "Нанесение менее тяжкого вреда здоровью", что наказывается или исправительными работами на срок до восемнадцати месяцев, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

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