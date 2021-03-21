Жуткая статистика МВД: сколько человек покончили с собой в Грузии в 2020 году?

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В 2020 году в Грузии зафиксировано 380 случаев самоубийства и 552 случая попыток покончить с собой, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Из всех зафиксированных случаев самоубийство совершили 71 женщина и 309 мужчин. Самому младшему из покончивших с собой было 11 лет, а самому старшему – 90.
Что касается попыток самоубийства, то 321 попытку совершили мужчины, а 231 – женщины.
Большинство самоубийств и его попыток совершали граждане Грузии. Также в этом списке есть граждане Ирана, Ирака, Турции, России, Азербайджана, Великобритании, Ливана и Узбекистана.
Наиболее часто к суициду прибегают в Тбилиси. Из 380 случаев суицида в 2020 году на Тбилиси приходится 110 случаев. Что касается попыток самоубийства, то в Тбилиси зафиксировано 148 подобных случаев.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число самоубийств
|Число попыток самоубийств
|Самегрело – Земо Сванети
|50
|112
|Аджарская АР
|40
|86
|Имерети, Рача – Лечхуми и Квемо Сванети
|54
|80
|Кахети
|28
|39
|Квемо Картли
|31
|36
|Шида Картли
|26
|33
|Гурия
|21
|9
|Мцхета – Мтианети
|19
|2
|Самцхе – Джавахети
|6
|11
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