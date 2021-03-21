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Патрульная полиция - следователи и криминалисты

Жуткая статистика МВД: сколько человек покончили с собой в Грузии в 2020 году?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Из всех зафиксированных случаев самоубийство чаще всего совершали мужчины, а самому младшему из покончивших с собой было 11 лет

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В 2020 году в Грузии зафиксировано 380 случаев самоубийства и 552 случая попыток покончить с собой, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

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Из всех зафиксированных случаев самоубийство совершили 71 женщина и 309 мужчин. Самому младшему из покончивших с собой было 11 лет, а самому старшему – 90.

Что касается попыток самоубийства, то 321 попытку совершили мужчины, а 231 – женщины.

Большинство самоубийств и его попыток совершали граждане Грузии. Также в этом списке есть граждане Ирана, Ирака, Турции, России, Азербайджана, Великобритании, Ливана и Узбекистана.

Наиболее часто к суициду прибегают в Тбилиси. Из 380 случаев суицида в 2020 году на Тбилиси приходится 110 случаев. Что касается попыток самоубийства, то в Тбилиси зафиксировано 148 подобных случаев.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Число самоубийств Число попыток самоубийств
Самегрело – Земо Сванети 50 112
Аджарская АР 40 86
Имерети, Рача – Лечхуми и Квемо Сванети 54 80
Кахети 28 39
Квемо Картли 31 36
Шида Картли 26 33
Гурия 21 9
Мцхета – Мтианети 19 2
Самцхе – Джавахети 6 11

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