Жуткая статистика МВД: сколько человек покончили с собой в Грузии в 2020 году?

Из всех зафиксированных случаев самоубийство чаще всего совершали мужчины, а самому младшему из покончивших с собой было 11 лет

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В 2020 году в Грузии зафиксировано 380 случаев самоубийства и 552 случая попыток покончить с собой, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из всех зафиксированных случаев самоубийство совершили 71 женщина и 309 мужчин. Самому младшему из покончивших с собой было 11 лет, а самому старшему – 90.

Что касается попыток самоубийства, то 321 попытку совершили мужчины, а 231 – женщины.

Большинство самоубийств и его попыток совершали граждане Грузии. Также в этом списке есть граждане Ирана, Ирака, Турции, России, Азербайджана, Великобритании, Ливана и Узбекистана.

Наиболее часто к суициду прибегают в Тбилиси. Из 380 случаев суицида в 2020 году на Тбилиси приходится 110 случаев. Что касается попыток самоубийства, то в Тбилиси зафиксировано 148 подобных случаев.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Число самоубийств Число попыток самоубийств Самегрело – Земо Сванети 50 112 Аджарская АР 40 86 Имерети, Рача – Лечхуми и Квемо Сванети 54 80 Кахети 28 39 Квемо Картли 31 36 Шида Картли 26 33 Гурия 21 9 Мцхета – Мтианети 19 2 Самцхе – Джавахети 6 11

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