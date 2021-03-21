Суд в Грузии вынес обвинительный приговор для вора в законе

Находящиеся в Турции вор в законе и его сообщник организовали вымогательство денег у бизнесмена в Грузии

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Зугдидский районный суд признал трех человек виновными в принадлежности к воровскому миру и вымогательстве денег у бизнесмена, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

На суде стороне обвинения удалось доказать, что находящиеся в Турции вор в законе и его сообщник связались с отцом сообщника и организовали вымогательство денег у бизнесмена.

Для исполнения преступного замысла, по версии следствия, 1 июня с бизнесменом связался некий человек, представившийся "Магомедом", и потребовал от него 60 тысяч долларов, угрожая похитить ребенка. Также с бизнесменом связался отец сообщника вора в законе и пообещал тому помощь от имени вора и уверял его, что тот заплатил часть денег вместо бизнесмена и теперь бизнесмен должен ему вернуть деньги.

С бизнесменом связывался и вор в законе, и его сообщник. Из-за их угроз бизнесмен в Сенаки передал отцу сообщника вора в законе 10 тысяч долларов, в это время того задержала полиция.

По решению суда вор в законе был приговорен к 9 годам лишения свободы за статус "вора в законе" и вымогательство. Его сообщник за членство в воровском мире и вымогательство получил четыре года. К четырем годам был приговорен и отец сообщника за членство в воровском мире, вымогательство и незаконную посадку и культивацию растения, содержащего наркотическое вещество.

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