Полиция Гурии раскрыла убийство: задержан сын жертвы

Полиция изъяла в качестве доказательства орудие преступления - нож, а также огнестрельное оружие типа "Наган"

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Гурии задержали 21-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи, сообщает МВД Грузии.

Задержанный также обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Следствие установило, что 21 января в селе Натанеби Озургетского муниципалитета в доме родителей во время семейного конфликта обвиняемый нанес несколько ранений холодным оружием своему 60-летнему отцу и скрылся с места преступления. Раненый скончался на месте.

В результате оперативно-розыскных и следственных действий подозреваемый был задержан. Полиция изъяла в качестве доказательства орудие преступления - нож, а при личном досмотре задержанного было изъято огнестрельное оружие типа "Наган".

Уголовное дело возбуждено по статьям УК Грузии - "умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи" и "незаконное приобретение, владение и ношение огнестрельного оружия". Максимальное наказание за преступление составляет от 13 до 17 лет лишения свободы.

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