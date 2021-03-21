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Полицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия

Сбившего насмерть пешехода тракториста задержали в Кахети

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2456)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210321/251229765/Sbivshego-nasmert-peshekhoda-traktorista-zaderzhali-v-Kakheti.html

Арестованный обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем за собой гибель человека

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Кахети задержан водитель трактора, который несколько дней назад сбил насмерть пешехода, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Арестованный обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем за собой гибель человека.

Следствие установило, что в ночь на 18 марта в селе Какабети Сагареджойского района обвиняемый наехал трактором на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Грузии - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель человека". Максимальное наказание за преступление от 4 до 7 лет лишения свободы.

Темы:
Происшествия в Грузии (2456)
Теги:
Кахети, Грузия

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