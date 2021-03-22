Ночной пожар в Тбилиси – из многоэтажки пришлось эвакуировать жильцов

Пострадавших нет, но из-за сильной задымленности несколько человек получили интоксикацию, им оказана медицинская помощь

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Тбилиси поздно ночью в одной из многоэтажек на плато Нуцубидзе возник пожар – пожарным пришлось эвакуировать жильцов, рассказывают местные жители.

Пожар возник в одной из квартир на 14 этаже 16-этажного дома. Как рассказывают очевидцы, никто не пострадал, но из-за сильной задымленности интоксикацию получили несколько человек.

Причины пожара устанавливаются. Но по предварительной информации, взорвался обогреватель. По словам местных жителей, перед взрывом было короткое замыкание.

На месте были мобилизованы пожарные бригады и бригады скорой медицинской помощи.

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