10:30 22 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Служба ЧС Грузии. Пожарные спасатели за работой

Ночной пожар в Тбилиси – из многоэтажки пришлось эвакуировать жильцов

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2458)
88 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/02/250525655.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210322/251232504/Nochnoy-pozhar-v-Tbilisi--iz-mnogoetazhki-prishlos-evakuirovat-zhiltsov.html

Пострадавших нет, но из-за сильной задымленности несколько человек получили интоксикацию, им оказана медицинская помощь

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Тбилиси поздно ночью в одной из многоэтажек на плато Нуцубидзе возник пожар – пожарным пришлось эвакуировать жильцов, рассказывают местные жители.

Пожар возник в одной из квартир на 14 этаже 16-этажного дома. Как рассказывают очевидцы, никто не пострадал, но из-за сильной задымленности интоксикацию получили несколько человек.

Причины пожара устанавливаются. Но по предварительной информации, взорвался обогреватель. По словам местных жителей, перед взрывом было короткое замыкание.

На месте были мобилизованы пожарные бригады и бригады скорой медицинской помощи.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2458)
Теги:
Пожар, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
Цены на бензин растут, в Грузии протестуют - видео акции водителей в Кутаиси
Автопробег против роста цен на бензин в Грузии: как протестуют водители - видео
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться