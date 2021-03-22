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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca

Можно ли было делать прививку медсестре из Ахалцихе? – адвокат семьи изучает дело

© AP Photo / Gregorio Borgia
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2458)
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По факту гибели медсестры возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье – причинение смерти по неосторожности

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Можно ли было медсестре из Ахалцихе делать прививку от коронавируса – это главный вопрос, который задают ее родные. Адвокат семьи уже приступил к изучению материалов дела.

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27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок. Семья скончавшейся пациентки требует установления точной причины смерти молодой женщины. Они утверждают, что перед вакцинацией ее не проверили должным образом. По словам сестры скончавшейся, у нее не были такие анализы, при которых можно было бы делать вакцинацию.

По факту МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и приступило к расследованию.

Новая батумская республиканская больница
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Адвокат семьи скончавшейся медсестры Вахтанг Барамашвили уже получил материалы дела. Речь идет о документации Первой университетской клиники Тбилиси, где скончалась пациентка. Материалы дела адвокат и семья ждут и из Ахалцихе, где производилась вакцинация и откуда пациентка в тяжелом состоянии была доставлена в Тбилиси.

По словам Барамашвили, родные предполагают, что медики несвоевременно отреагировали на воздействие вакцины. Семья также требует выяснить, какие препараты 27-летняя медсестра приняла до вакцинации и какие за день до того. По настоянию семьи, к делу подключены независимые эксперты.

"Мы получили материалы следствия. Пока это только медицинская история из Первой университетской клиники. Эксперты их изучат, и после этого я смогу сказать больше. У семьи есть определенные вопросы. В первую очередь они хотят знать, можно ли ей было вообще вакцинироваться. Насколько правильно управлялся побочный эффект и насколько своевременной была реакция на него", – заявил Барамашвили.

Капельница в палате
© photo: Sputnik / Andrey Stanavov
Медсестра из Ахалцихе скончалась – врачам не удалось вывести ее из анафилактического шока

Случай произошел в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания. Пациентка скончалась на следующий день в тбилисской Первой университетской клинике, куда ее перевели ночью.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2458)
Теги:
Ахалцихе, Вакцинация, Грузия

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