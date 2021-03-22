Арсенал в машине – в Грузии задержан человек, перевозивший оружие и боематериалы

Следствию предстоит установить, откуда оружие и куда его везли. Задержанному грозит до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. В Грузии правоохранители задержали одного человека за приобретение, хранение и перевозку незаконного оружия и боевых материалов, сообщается на сайте МВД.

Обвиняемый был задержан на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Из его автомобиля полицейские изъяли два автоматических огнестрельных оружия, три патронника и около тысячи боевых патронов.

Следствие идет по статье УК Грузии "Противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

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